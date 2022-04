Malteries Franco-Belges : résultat net semestriel en progression

(Boursier.com) — Malteries Franco-Belges a réalisé des ventes de 40,9 ME sur le semestre clos fin décembre 2021, en repli de 6% en comparaison au 1er semestre de l'exercice précédent. Les expéditions ont été ralenties notamment pendant l'été en raison à la fois des conditions météorologiques défavorables en Europe, mais aussi du contexte sanitaire toujours contraignant dans certaines régions (Asie notamment). Le résultat opérationnel ressort bénéficiaire à 6,9 ME contre un résultat de 0,4 ME sur la période correspondante de l'exercice précédent. Cette amélioration est principalement liée à une indemnité reçue d'un fournisseur dans le cadre de la résiliation d'un contrat de fourniture de gaz naturel.

La quote-part des sociétés mises en équivalence (société Compagnie Internationale de Malteries - CIM et ses filiales) s'établit à 5,3 ME au 31 décembre 2021 contre 7,3 ME au 31 décembre 2020. Bien que les ventes consolidées de CIM soient en progression de 15,2% principalement soutenues par de bons volumes de vente en République Tchèque, en Pologne et en Russie, ce semestre a été marqué par des cours de l'orge élevés et une augmentation généralisée des prix de l'énergie et des transports.

Le résultat net part du groupe s'élève ainsi à 10,6 ME pour le premier semestre 2021-2022, en hausse de 38% par rapport au résultat net part du Groupe du premier semestre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2021, le total du bilan s'établit à 256,4 ME avec une trésorerie financière nette de 70,7 ME, contre un total bilan de 251,1 ME et une trésorerie financière nette de 38,7 ME au 31 décembre 2020.

Les perspectives du second semestre de l'exercice 2021/2022 sont les suivantes :

- En France, les usines devraient produire à pleine capacité, la demande export restant soutenue ;

- En Europe Centrale, les prévisions d'expédition sur cette période sont stables par rapport à l'année dernière ;

- La demande devrait être stable au Kazakhstan ;

- La situation actuelle en Ukraine et en Russie rend les prévisions aléatoires. La Russie bénéficiait d'un marché en croissance, mais il n'est pas possible à l'heure actuelle de savoir comment va évoluer l'activité.

Ces prévisions sont établies sur une situation sanitaire plus favorable qu'au précédent semestre de l'exercice.

Fin février, la Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine. Une conséquence immédiate a été l'arrêt de l'usine du groupe située à Slavuta (Ukraine) pour une durée encore indéterminée. Par ailleurs les sanctions économiques prises à l'encontre de la Russie viennent modifier les conditions d'exploitation de la filiale de Saint Pétersbourg. L'activité se poursuit à ce jour, mais les conditions de financement bancaire de l'activité sont "très dégradées". Par ailleurs il n'est pas possible d'évaluer dans quelle mesure la clientèle locale sera fragilisée.