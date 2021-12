Malteries Franco-Belges : le résultat opérationnel courant 2020/2021 s'inscrit à 2,8 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Au titre de son exercice 2020/2021, clos au 30 juin 2021, le groupe Malteries Franco-Belges a réalisé un chiffre d'affaires de 91 ME, en hausse de 2% en comparaison de l'exercice précédent. Malgré une bonne collecte 2020 et un exercice prometteur, le Groupe a subi les effets de la crise sanitaire et a dû ajuster sa production, compte tenu de la chute de la consommation de la bière dans tous les pays au 4ème trimestre, surtout là où elle se consomme hors foyer.

La demande a repris à la suite du déconfinement à des rythmes variables selon les pays, sans compenser intégralement l'annulation des grands événements, très générateurs de consommation de bière.

Dans ce contexte, le volume de malts commercialisé par la Société Malteries Franco-Belges ressort à 252.105 tonnes, en progression de +3,2% par rapport à l'exercice 2019/2020.

Le volume de malt produit ressort à 239.341 tonnes, en baisse de -7,9% en comparaison de l'exercice précédent, du fait de la crise sanitaire pour les usines de Pithiviers et de Brazey et aux travaux et/ou entretien pour l'ensemble des quatre malteries.

Le résultat opérationnel courant 2020/2021 ressort à 2,8 ME au 30 juin 2021, contre 5 ME un an auparavant. Une part importante de cette dégradation provient du dégrèvement de taxe sur le gaz qui avait été reçu en n-1, et relatif aux exercices précédents. Par ailleurs, compte tenu des travaux réalisés sur l'exercice 20-21, les coûts de maintenance sont également en augmentation. Pénalisé par des éléments exceptionnels liés à des travaux de modernisation sur le site de Pithiviers, le résultat opérationnel s'établit à 2,7 ME.

La quote-part des sociétés mises en équivalence (société Compagnie Internationale de Malteries - CIM et ses filiales) s'établit à 16,4 ME sur l'exercice, à un niveau équivalent à celui de l'exercice 2019/2020. Sur ce périmètre, les volumes vendus sont en repli de près de -2%, entrainant un recul de la marge brute par rapport à l'exercice précédent ; en raison de la baisse des volumes facturés, mais aussi consécutivement à la dépréciation des devises de la zone de la Communauté des Etats Indépendants. Hors cet impact de change les marges unitaires seraient en légère progression.

Le résultat net part du Groupe s'élève ainsi à 17,4 ME en 2020/2021, en baisse de 8% par rapport au 30 juin 2020 (19,0 ME).

Au 30 juin 2021, le total du bilan s'établit à 244 ME avec une trésorerie financière nette de 79 ME contre un total bilan de 249 ME et une trésorerie financière nette de 12,7 ME au 30 juin 2020.

Perspectives

La crise Covid a eu un effet sur le marché de la bière moins important qu'anticipé : -4,9% contre des prévisions de -8 à -15% au cours de l'année 2020.

Comme indiqué ci-dessus, certains marchés ont repris ; il est ainsi anticipé une reprise au niveau du marché mondial de la bière en 2021, avec une croissance de +4%. Le contexte macroéconomique mondial devrait être favorable ; les institutions économiques mondiales tablent sur une croissance mondiale de +4 à +6% en 2021 et +3 à +5% en 2022.

Dans la principale zone de production de la Société, en Europe, l'hypothèse de croissance du marché de la bière est comprise entre +3 et +5%. Pour la Communauté des Etats Indépendants, la prévision mise sur une stabilité du marché.

Au niveau des orges de brasseries, le contexte de la récolte en Europe a été très perturbé par les conditions climatiques, ce qui a entraîné une dégradation importante de la qualité des orges disponibles. Cette situation, conjuguée à une demande élevée, a provoqué une hausse significative des prix de l'orge.