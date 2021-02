Makheia : une nouvelle directrice financière

(Boursier.com) — Makheia informe qu'il est ravi d'accueillir une nouvelle Directrice Administrative et Financière, Adeline Francart, en charge des équipes comptables, administratives et juridiques. Elle a pour mission principale la définition et la mise en oeuvre de la politique globale du Groupe en matière de finance, de contrôle de gestion et d'organisation, avec un focus particulier sur le suivi de la rentabilité des opérations.

Diplômée d'une école de commerce, Adeline Francart a une expérience de 16 ans au sein des directions financières, principalement dans des environnements de services et agences de communication. Elle a débuté sa carrière au sein du groupe Fullsix, pour développer les fonctions de contrôle interne et de contrôle de gestion, permettant d'accompagner la direction financière et la direction générale dans son process de LBO. Après le rachat par le groupe Havas, elle a été nommée à la direction financière des filiales évènementielles (Havas Events).