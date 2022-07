Makheia : stabilité du chiffre d'affaires au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Makheia au 1er semestre s'établit à 4,9 millions d'euros. Il reste stable par rapport au 1er semestre de l'année dernière (4,9 ME au 30 juin 2021).

L'année 2022 a démarré avec le conflit russo-ukrainien, générant un climat d'incertitude. Ce climat est ressenti par les clients avec une certaine frilosité sur les prises de décision ainsi que des remaniements dans l'organisation des grands comptes, retardant le déblocage des budgets de communication. Côté new business, le volume des appels d'offres est satisfaisant avec près d'une soixantaine de consultations traitées depuis le début de l'année (+38% comparé au 1er semestre 2021) et un taux de réussite de plus de 50%. Makheia retrouve le niveau de compétitions d'avant crise Covid.

Perspectives

Le Groupe Makheia espère réaliser la croissance attendue en 2022. Makheia poursuit ses objectifs 2022, à savoir : le retour au profit de ses 3 agences (Big Youth, Sequoia et Mademoiselle Scarlett) en renforçant la rentabilité des projets et le développement commercial. Makheia compte également poursuivre la réduction de ses coûts, notamment avec un déménagement prévu sur le second semestre.