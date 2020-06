Makheia signe la réalisation du site dédié aux solutions des aménagements décoratifs de LarfageHolcim

(Boursier.com) — À l'issue d'une compétition, LafargeHolcim a confié à Makheia la conception et la réalisation de son site dédié à la gamme des aménagements décoratifs Lafarge. LafargeHolcim propose des matériaux pour construire durablement et façonner le cadre de vie : infrastructures, hôpitaux, bureaux, logements collectifs et individuels, maisons basse consommation...

Le site https://beton-deco.lafarge.fr/ répond à trois grands objectifs :

- Clarifier et réorganiser les offres de la gamme, pour mieux s'adresser aux multiples cibles aussi bien BtoC (particuliers) que BtoB (applicateurs, maçons, artisans carreleurs, ...). Pour faciliter la compréhension des produits et de leurs rendus finaux, le parti pris a été de faire la part belle aux visuels sur l'intégralité du site.

- Augmenter la visibilité et renforcer la notoriété de la gamme, à travers le digital. Afin d'atteindre cet objectif, l'approche SEO a été travaillée dès en amont de la conception de la plateforme pour en nourrir l'ensemble des contenus.

- Renforcer le réseau des partenaires et générer des leads notamment auprès des maîtres d'ouvrages.