Makheia sans relief après un chiffre d'affaires en repli

(Boursier.com) — Makheia perd 5,7% à 0,24 euro environ dans un volume fourni ce matin. Le groupe a dévoilé hier soir un CA semestriel en léger recul et un new business "en ligne avec les objectifs". Le chiffre d'affaires du premier semestre s'établit à 4,9 ME contre 5,2 ME au 30 juin 2020. La reprise attendue dès le premier trimestre de 2021 a été plus longue que prévue et a eu un impact direct sur la reprise des activités de communication. En effet, celles-ci ont été mises une nouvelle fois à rude épreuve avec un troisième confinement qui s'établit dès le début du mois d'avril 2021. En revanche, le second trimestre a été "plutôt dynamique en termes de consultations". Le travail de repositionnement de l'offre de Makheia autour de trois pôles (Digital / Corporate & Content / Communication Marketing), établi dès le second semestre de 2020, a séduit le marché, estime le groupe.

Makheia a gagné sur le premier semestre plus d'un million de marge brute en new business et a enregistré un taux de réussite de 51% aux compétitions, (contre 30% sur le S1 2020). Le groupe a ainsi gagné de belles marques : Audemars Piguet, Murex, Seppic (Air-Liquide), JuraToys, RecycLivre, Le Forum de Paris sur la Paix, ou encore Ducray (Laboratoires Pierre Fabre). La majorité de ces dossiers seront produits sur le second semestre, et devraient permettre d'accroitre le niveau de chiffre d'affaires sur la deuxième partie de l'année.