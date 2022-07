Makheia : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale extraordinaire de Makheia s'est tenue au siège de la société, sous la présidence de Jean-Charles Bereyziat, administrateur délégué et Directeur Général de Mademoiselle Scarlett. Le bureau était composé de deux actionnaires scrutateurs et Adeline Francart, DAF du Groupe a été désignée secrétaire du bureau.

Makheia Group a tenu une Assemblée générale extraordinaire, sur seconde convocation, à l'effet de voter sur les résolutions à caractère extraordinaire (8e à 24e résolutions). L'Assemblée générale a adopté l'ensemble des résolutions soumises, et notamment :

- L'autorisation d'annuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions,

- Le regroupement des actions de la société par attribution de 1 action ordinaire nouvelle contre 10 actions ordinaires détenues, et la délégation pour sa mise en oeuvre d'une durée de 18 mois,

- Les délégations données au conseil d'administration pour procéder, le cas échéant, à diverses augmentations de capital,

- Les mises en harmonie des statuts avec la règlementation applicable et autres modifications statutaires.

L'ensemble des résolutions ont été adoptées à la majorité ou à l'unanimité.