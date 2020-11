Makheia primée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Malgré une édition 2020 bousculée par le confinement, les jurys des Grands Prix Top/Com Consumer ont dévoilé le palmarès de cette nouvelle édition. Makheia remporte 8 prix dont une nomination au Prix Spécial du Développement Durable.

Makheia est primé pour les évènements suivants :

- un Top Com d'Or pour le site e-commerce d'Eres et un Top Com d'Argent pour son web design

- deux Top Com d'Argent pour la stratégie de marque et le design global de la nouvelle marque d'électroménager Kippit

- un Top Com d'Argent pour le consumer magazine de Biocoop

- un Top Com d'Argent pour la campagne d'activation Black Friday réalisée pour Ubisoft

- un Top Com de Bronze pour le site M2i

Enfin, le jury a décerné à Kippit la 2e place du Prix Spécial du Développement Durable parrainé par l'école de communication ISCOM.