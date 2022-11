Makheia précise son projet de fusion avec NetMedia

(Boursier.com) — Makheia Group et NetMedia Group ont précisé leur projet de fusion-absorption par Makheia Group de NetMedia Group. Le principe de l'opération a été approuvé à l'unanimité le 3 novembre 2022 par le conseil d'administration de Makheia. La fusion va permettre de créer un nouveau groupe de communication, leader en France des media BtoB, de la communication digitale et du content marketing. Le nouveau groupe détiendra en direct 13 filiales dont 8 métiers couvrant des activités de communication corporate à la génération de leads via des médias verticaux, en passant par l'e-commerce et aura une activité à l'international dans 3 pays (Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne) via une filiale dédiée. Le nouveau groupe, dont la valeur post-fusion serait voisine de 50 millions d'euros, entrera dans le Top 5 des groupes de communication indépendants français. L'opération fait suite à l'entrée de NetMedia Group au capital de Makheia mi-septembre.

NetMedia Group détient 20% du capital de Makheia (et est également détenteur de la dernière tranche des obligations convertibles détenues par Isatis Capital). Le rapport d'échange proposé pour la fusion repose sur une approche multicritères de valorisation usuelle et appropriée pour l'opération envisagée, tout en tenant compte des caractéristiques intrinsèques de Makheia et NetMedia et de leur secteur. La parité s'établirait à 8 727 actions Makheia Group contre 1 action NetMedia. Dans le cadre de la fusion, Makheia procéderait à l'émission de 254 994 213 actions nouvelles Makheia de 0,10 euro de valeur nominale. Le capital de la société serait ainsi porté de 5 035 445,90 euros à 30 534 867,20 euros. A l'issue de l'opération, l'ensemble des actionnaires actuels de Makheia représenterait environ 13,19% du capital et l'ensemble des actionnaires de la société NetMedia représenterait environ 83,51% du capital, étant précisé qu'aucun actionnaire agissant seul ou de concert ne franchirait directement ou indirectement le seuil de 50% du capital ou des droits de vote à l'issue de l'opération. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le comité social et économique de Makheia a été informé et consulté sur le projet de fusion et a rendu un avis favorable. Le cabinet Altermes, représenté par Monsieur Matthieu Fournier Le Ray, a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre, en qualité de commissaire à la fusion, en vue d'établir un rapport sur les modalités de fusion, d'apprécier la juste valeur des apports en nature et d'établir un rapport sur le fondement duquel l'assemblée des actionnaires de Makheia Group statuera.

Les assemblées générales de Makheia Group et de NetMedia Group seront appelées à se prononcer sur le projet de fusion avant fin décembre 2022. L'assemblée générale de Makheia devra en outre statuer sur la nomination de Messieurs Pascal Chevalier, Gautier Normand et Hervé Lenglart en qualité d'administrateurs. L'avis préalable à l'assemblée générale de Makheia devant se tenir le 13 décembre 2022 paraitra au Bulletin d'Annonces Légales Obligatoires ce 7 novembre. L'ensemble des documents relatifs à la fusion et en particulier le traité de fusion, les rapports du conseil d'administration accompagnés et du commissaire à la fusion ainsi qu'un document d'information seront disponibles sur les sites internet de Makheia et de NetMedia au plus tard le 10 novembre.