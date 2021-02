Makheia nommée 'Agency of the year 2020' aux 'Ad World Masters'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Deux ans après avoir été élu meilleur Groupe de communication indépendant, puis Groupe de communication indépendant de l'année en 2015, Makheia remporte le titre Agency of the Year décerné par les Ad World Masters.



Agency of the Year est une compétition internationale, organisée par les Ad World Masters, qui scanne les data des agences de 75 pays. Pour la France, seules 38 agences ont été primées et ont remporté : 4 Gold, 21 Silver et 13 Bronze. Pour cette édition 2020, Makheia remporte le bronze avec une note globale de 8,6.