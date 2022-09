Makheia : légère perte au premier semestre

(Boursier.com) — Makheia a annoncé pour le premier semestre un chiffre d'affaires de 4,9 ME, stable en glissement annuel. La marge brute est ressortie à 3,8 ME, contre 3,5 ME un an plus tôt. Le groupe explique que l'année 2022 a été perturbée par le conflit russo-ukrainien. Le résultat après impôt s'établit à -0,1 ME, bénéficiant d'un produit exceptionnel relatif au règlement à l'amiable d'un litige client, contre -0,1 ME au premier semestre 2021 - qui en réalité, retraité des aides de l'état, ressortait à -0,5 ME. Enfin, le groupe rappelle qu'est intervenue en date du 15 septembre la vente d'un bloc de titres détenus par Isatis Capital au profit d'un nouvel actionnaire, représentant 20% du capital de Makheia. Il s'agit de Net Media Group, acteur majeur des media et de la communication BtoB en Europe ayant pour actionnaire de référence Pascal Chevalier (Président fondateur de Reworld Media). Les obligations convertibles ont également été cédées au profit de ce même actionnaire.

Le projet des deux groupes est de développer des offres uniques sur le marché en associant leurs expertises dans les domaines de l'activation business, l'e-commerce et les contenus premium, intégrant data, contenus, médias et networking. Les premières synergies ont été mises en place, "laissant entrevoir de nouveaux business d'ici la fin de l'année". Une feuille de route intégrant le développement des synergies devant se mettre en place dès le Q4 2022 est en cours de finalisation. La nouvelle entité formée par Makheia et Net Media Group a des ambitions de croissance "extrêmement dynamique". Le plan de développement, les objectifs et les moyens mis en oeuvre seront communiqués en novembre.