Makheia lance une offre sur le marché la communication corporate

(Boursier.com) — Sequoia , l'agence Corporate & Content du Groupe Makheia, lance une offre sur le marché de la communication corporate : Datametrix. Cette solution entend faciliter l'analyse des dispositifs de prise de parole et renforcer la performance des contenus de marques.

Pour faciliter et optimiser les prises de parole éditoriales, l'agence Sequoia développe une approche distinctive associant analyse de performance et pilotage via la data. Avec son offre baptisée Datametrix, Sequoia repense le modèle d'analyse et de diagnostic des dispositifs éditoriaux pour obtenir des insights fiables, mesurer la performance des contenus, analyser la qualité de conversation avec les audiences et renforcer l'intelligence éditoriale des marques. Datametrix repose sur l'analyse multidimensionnelle des données (sémantique, sociale, comportementale, tendances, performance). Il s'agit de croiser diagnostic, réflexion, création et production éditoriale, pour réaliser des contenus au service d'une relation de qualité entre la marque et ses publics.

Datametrix a déjà séduit Nature & Découvertes, Seppic (Air Liquide), la Sacem et est déployée sur les appels d'offres majeurs de l'agence.

L'offre sera officiellement dévoilée le 23 juin lors d'une Rencontre Makheia.