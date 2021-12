(Boursier.com) — Depuis 2015, Frenchweb, le magazine de la transformation digitale, établit un panorama des entreprises de la tech française : le FW500. Cette enquête s'intéresse aux startups, PME et grands groupes au travers de leurs potentiels, leurs performances, et ce afin d'établir un classement des sociétés par rapport à leur dynamique de développement. Pour cette 6e édition, Big Youth, l'agence digitale du Groupe Makheia, intègre le classement FW500 et se positionne comme un des 500 acteurs clés de l'écosystème tech français.