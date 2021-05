Makheia Group : succès de l'opération de financement via les BSA A

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Makheia Group informe que plus de 16 millions de bons de souscription d'actions ont été exercés à ce jour sur un total de 17 millions de bons que portait le plan de BSA A. Le taux de participation ressort ainsi à 91%.

Ce premier plan, lancé en juillet 2020, a été clôturé comme convenu au 31 mars 2021. Il a permis de lever au total 3,4 millions d'euros.

Makheia tient à remercier d'une part ses actionnaires institutionnels et historiques et d'autre part les nombreux investisseurs qui ont souscrit pour leur soutien et leur confiance .

Le plan de BSA-B, démarré le 6 janvier 2021, est en bonne voie. Avec 10,3 millions de BSA exercés sur un total de 13 millions de BSA-B exerçables, le taux de participation au 12 mai ressort à 81%. Cela représentant un apport supplémentaire de 1,7 ME, ce qui fait au cumul (BSA-A et BSA-B) une levée de fonds de 5,1 ME depuis le début du programme.

A fin avril, il reste 2,4 millions de BSA-B à exercer pour une levée de fonds potentielle de 390 kE jusqu'à la fin du plan, prévue en décembre 2021.