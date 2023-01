Makheia Group : Stéphanie Albert-Briquet rejoint Sequoia au poste de DG

(Boursier.com) — Stéphanie Albert-Briquet, ex-Directrice Conseil en charge du pôle Contents de l'agence WAT rejoint Sequoia, l'agence Corporate et Content de Makheia (Netmedia Group), au poste de Directrice Générale. Elle aura pour mission principale de donner une nouvelle ambition à l'agence, en enrichissant notamment l'offre corporate dans toutes ses dimensions d'activation (Stratégie de marque, Brand Content, Communication financière, Communication d'engagement, Marque employeur et Communication interne, Influence et Medias sociaux /digitaux). A ce titre, elle pilotera l'ensemble des équipes clients, créatives et production de Sequoia...