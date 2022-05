Makheia Group : Projet de regroupement d'actions

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Makheia Group a décidé de proposer à l'Assemblée Générale devant se tenir le 30 juin 2022, une opération de regroupement des actions de la société en vue de sa réalisation dans un délai de 18 mois.

Cette opération se traduirait par l'échange de 10 actions existantes de 0,10 euro de nominal contre 1 action nouvelle de 1 euro de nominal.

Ce regroupement vise à permettre au Groupe de renouer avec un cours de Bourse plus conforme aux standards du marché, et aux attentes des investisseurs, et de réduire la volatilité excessive du titre.

Ce regroupement est un ajustement technique qui n'a d'impact ni sur le montant total du capital de la société, ni sur la valeur du portefeuille de titres détenu par les actionnaires.

Il vise à réduire la volatilité du cours de bourse qui est accrue pour les actions se négociant à un niveau inférieur à 1 euro.