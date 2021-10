Makheia Group : Mademoiselle Scarlett lance Livex

(Boursier.com) — Mademoiselle Scarlett (Makheia Group) lance Livex. Ce dispositif de Mademoiselle Scarlett dynamise l'expérience client, et convertit l'engagement en ventes. Il s'agit d'un dispositif de brand content complet proposé sous la forme d'une solution clé en main avec :

- en amont, la conception et la création (stratégie de communication, médiatisation, influence, assets créatifs, script, scénographie)

- en direct, la réalisation et la diffusion (live expérience, stream vidéo, modération et CM)

- en aval, l'activation et l'analyse (programmation éditoriale, exports multi-formats, outils web marketing, publication social media, bilan quanti et quali).