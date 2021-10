Makheia Group : Les Laboratoires Dermatologiques Ducray choisissent Mademoiselle Scarlett pour la gamme KERACNYL

(Boursier.com) — À l'occasion du lancement de KERACNYL PP+ Crème anti-imperfections et KERACNYL Glycolic+ Crème désincrustante, les Laboratoires Dermatologiques Ducray et Mademoiselle Scarlett, l'agence de Communication Marketing du Groupe Makheia, annoncent leur nouvelle campagne digitale. "Une prise de parole pour mettre en avant la gamme KERACNYL, des soins experts dans la prise en charge des peaux à tendance acnéique" commente le groupe qui précise que cette campagne sera déployée à travers le monde dans plusieurs pays, avec plus de 50 contenus (vidéos, stories, posts, bannières...).