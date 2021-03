Makheia Group : les BSA A sont à exercer avant le 31 mars

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Makheia Group informe que plus de 13.000.000 bons de souscription d'actions ont déjà été exercés sur un total de 17.775.131 bons, que portait le plan dit de 'BSA-A'. Ce premier plan, lancé début juillet, sera à son terme au 31 mars. A ce jour, le capital est composé de 39.498.517 actions.

Makheia remercie ses actionnaires pour leur confiance et leur mobilisation forte tout au long de la crise sanitaire qui tarde à se résorber .

Makheia a levé depuis le 1er juillet 2020 environ 3,5 millions d'euros (BSA-A et BSA-B) lui permettant de se désendetter très largement, de gérer la diminution programmée de ses encours bancaires mais aussi de mettre en oeuvre un plan de sortie de crise Covid avec un nouveau positionnement.

Nouvelle offre ; nouvelle identité en vue

Cette information précède le lancement, la semaine prochaine, de la nouvelle identité du Groupe en accompagnement de sa nouvelle offre autour d'une promesse : "Simplifier ce qui est devenu complexe".

Dans un secteur sévèrement touché par la crise, où les agences 360 ont toutes été profondément secouées, la communication "créative" ne fait plus rêver et les annonceurs attendent désormais une efficacité de chacun de leurs investissements. Fort de ce constat, Makheia a revu son offre autour de 3 pôles d'hyper-expertises portée par les 3 marques phares du Groupe : Big Youth, Sequoia et Mademoiselle Scarlett.

Le Groupe se concentre désormais exclusivement sur les nouvelles "interfaces" consommateurs prioritaires à savoir : le social-market, l'e-commerce et le corporate avec un engagement fort sur les résultats. Les détails seront prochainement dévoilés au marché.

Enfin, Makheia rappelle que 2 ans après avoir été élu meilleur Groupe de communication indépendant (2019) et Groupe de communication indépendant de l'année (2015), le Groupe a remporté, en 2020, le titre Agency of the Year, décerné par les Ad World Masters.

En Bourse, l'action Makheia Group est sur un cours de 0,248 euro.