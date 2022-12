Makheia Group : les actionnaires approuvent la fusion avec Netmedia

(Boursier.com) — Les résolutions soumises à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Makheia Group, réunie sur seconde convocation le 29 décembre, ont été adoptées dans leur intégralité.

Les actionnaires ont notamment approuvé le projet de fusion prévoyant la transmission du patrimoine de la société NetMedia Group (société absorbée) au profit de la société. Il est précisé que dans le cadre de cette opération, le rapport d'échange retenu est de 8.727 actions de la société contre 1 action de la société absorbée.

Suite à l'adoption de cette décision, le capital social de la société a été augmenté de la somme de 25.499.421,30 euros en rémunération de l'absorption par voie de fusion de la société NetMedia Group au profit de la société, pour le porter de 5.035.445,90 euros à 30.534.867,20 euros. La prime de fusion s'élevant à 15.960.141,70 euros est portée au compte "prime de fusion", au passif du bilan de la société.

Ainsi, le capital social de la société est désormais fixé à la somme de 30.534.867,20 euros. Il divisé en 305.348.672 actions ordinaires de 0,10 euro de valeur nominale entièrement libérées.

L'Assemblée générale extraordinaire, réunie ce 29 décembre, a également adopté le changement de dénomination sociale de la société qui est désormais dénommée : NetMedia Group.

Dans le Top 5 des groupes de communication indépendants français

Avec plus de 30 ME de chiffre d'affaires pour 2022 et un objectif de 40 ME pour 2023, le nouveau Groupe, ainsi constitué, entrera dans le Top 5 des Groupes de communication indépendants français. Le projet est de développer des offres uniques sur le marché en associant des expertises majeures pour les entreprises autour de 3 axes : stratégies de communication, medias et marketing à la performance. Le nouveau Groupe offrira des prestations à la fois de stratégie de marque, branding et publicité, développement de plateformes e-commerce, associés à la puissance de médias BtoB et du data-marketing. Les équipes du Groupe travaillent, d'ores et déjà à la définition de nouvelles offres pour le début de l'année.

Pascal Chevalier nommé Président du groupe

A l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire s'est tenu un Conseil d'Administration qui a décidé de la mise en place d'une nouvelle gouvernance.

Ainsi il a été voté à l'unanimité la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général avec la nomination de Pascal Chevalier, à compter de ce 29 décembre, en qualité de Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur (6 ans).

Dans le cadre également de la dissociation des fonctions, décidée par le Conseil d'Administration, trois DG ont été nommés pour une durée de 6 ans : Hervé Lenglart, Edouard Rencker et Gautier Normand.