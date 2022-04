Makheia Group : le ROC 2021 positif

(Boursier.com) — Makheia affiche 9,7 ME de Chiffre d'Affaires annuel et une marge brute stable à 7,7 ME. Les résultats, quant à eux, sont en très forte amélioration avec un ROC positif de 215 KE (contre une perte de 1 645 KE en 2020, année marquée par la crise Covid et l'arrêt partiel de l'économie).

Les charges de personnel ressortent ainsi à 5,4 ME à fin décembre 2021 contre 6,4 ME à fin décembre 2020. Les autres charges externes ressortent à 883 KE contre 987 KE l'année précédente sur la même période.

Par ailleurs, Makheia a vu ses fonds propres augmenter, passant de 6,8 ME en 2020 à 9 ME en 2021. Ce renforcement étant lié directement à la poursuite du plan de refinancement, déployé pendant la crise, parmi lequel figurait la mise en place d'un plan de BSA dont le succès s'est caractérisé par 91 % d'exercice des BSA-A et 95 % d'exercice des BSA-B. Avec une levée de fonds totale de 5,3 ME, ce plan a permis au Groupe Makheia un désendettement quasi complet sans avoir recours à un PGE.

Le début d'année 2022 a été dynamique pour le Groupe qui remporte, après compétition, plus de dix nouveaux budgets.