Makheia Group : Eminence renouvelle sa confiance à Mademoiselle Scarlett

(Boursier.com) — Trois ans après avoir remporté le budget Eminence, marque spécialiste de sous-vêtements pour homme, pour redéfinir sa plateforme de marque, sa stratégie éditoriale et concevoir les films TV et web de ses collections, Mademoiselle Scarlett (Makheia Group) signe la nouvelle campagne Social Paid "Made in France, Made in Eminence".

"Un traité créatif qui nous plonge au coeur des motifs et des produits de cette collection spéciale qui promeut la qualité et le savoir-faire textile français" commente le groupe.