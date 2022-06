Makheia Group : Biocoop choisit Sequoia pour le lancement de son podcast de reportages Baladobio

(Boursier.com) — Biocoop , premier réseau de magasins bio en France, lance en complément de son magazine bimestriel gratuit tiré à plus de 300.000 exemplaires Culturesbio, son podcast Baladobio.

Produit et réalisé par Sequoia, l'agence corporate & content de Makheia Group et l'équipe de rédaction du magazine, le premier épisode est disponible sur l'ensemble des plateformes de streaming audio (Deezer, Spotify...).

Baladobio propose une série de reportages, micro au poing, en immersion auprès des acteurs de Biocoop, des filières bio et de ses producteurs. A travers une série d'interviews, Baladobio souhaite approfondir les thèmes chers à la coopérative : agriculture biologique, alimentation exigeante, transition écologique, économie sociale et solidaire - le tout en allant à la rencontre de celles et ceux qui font la bio !

Au programme de cette première édition, un reportage sur les mécanismes du commerce équitable en France dont Biocoop est l'un des précurseurs avec des interviews et des rencontres in situ de producteurs et éleveurs dans l'Eure. Un prochain numéro, "Les agités du local", traitera de l'importance du rôle de Biocoop pour développer et faire vivre filières bio et associations militantes sur l'ensemble du territoire.