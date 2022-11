Makheia Group : Big Youth signe la refonte du site Laïta

(Boursier.com) — Big Youth, l'agence digitale du Groupe Makheia, signe la refonte du tout nouveau site institutionnel de Laïta (https://www.laita.com/), entreprise coopérative laitière du grand Ouest français, filiale du groupe coopératif Even.

Laïta a pour mission de valoriser durablement la production laitière des éleveurs en proposant des produits innovants respectueux de l'environnement et de forte notoriété grâce notamment à sa célèbre marque Paysan Breton.

L'agence a pu accompagner Laïta dans la refonte stratégique et ergonomique de cette nouvelle vitrine avec le but de valoriser son savoir-faire, ses métiers et ses engagements dans le cadre de sa démarche RSE, 'Passion du Lait'. Elle a ainsi mené des ateliers utilisateurs, conçu l'identité graphique digitale en accord avec l'identité globale de l'entreprise, favorisé la mise en avant de ses producteurs laitiers et de ses collaborateurs à travers des témoignages, des articles et des vidéos en ligne et réalisé l'intégration et le développement technique du site.

Big Youth assure désormais la maintenance et les évolutions du site tout en accompagnant d'autres marques et activités du groupe Even qui lui font confiance.