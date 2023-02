Makheia Group : Big Youth signe la refonte du site corporate de Richard Vins & Spiritueux

(Boursier.com) — Big Youth, l'agence digitale de Makheia (NetMedia Group), avait remporté, après compétition en 2022, la refonte du site corporate de Richard Vins & Spiritueux, distributeur, producteur, négociant mais aussi prescripteur de tendances du secteur vins et spiritueux.

Le nouveau site est en ligne (https://www.vinsrichard.fr/), une occasion unique de prendre la parole pour raconter l'histoire d'une maison - combinant tradition et ultra modernité - présente depuis plus de 130 ans dans le quotidien des français. L'enjeu de cette refonte était de passer d'un simple site vitrine à une plateforme d'engagement qui reflète l'image de cette maison historique et de répondre spécifiquement à 3 objectifs : image, performance et marque employeur.