Makheia Group : Big Youth signe la refonte de l'écosystème digital de Murex

(Boursier.com) — Après compétition, Murex, l'un des plus grands éditeurs de logiciels français, choisit Big Youth, l'agence digitale du Groupe Makheia pour la refonte globale de son identité digitale et la conception de son nouveau site web. Depuis plus de 35 ans, Murex édite des solutions logicielles pour le trading, la gestion de risque et la trésorerie, et développe la plateforme de référence pour les marchés de capitaux.

Big Youth signe l'identité digitale, la conception UX, le design UI, la mise en place de la stratégie SEO du site, et pose ainsi le premier jalon de la stratégie digitale de la marque.