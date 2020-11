Makheia Group : Big Youth signe la refonte de Fashion Network et Fashion Jobs

(Boursier.com) — Big Youth (Makheia Group) signe la refonte de l'écosystème Fashion Network et Fashion Jobs, sites d'information et de recrutement des professionnels de la mode, du luxe et de la beauté. Ces deux sites traitent au quotidien l'information locale de 70 pays en 10 langues. Ils enregistrent, chaque mois, plus de 4,2 millions de visites et 150 millions de pages visitées.

Les équipes de Fashion Network et Fashion Jobs ont choisi l'agence de design digital Big Youth du Groupe Makheia pour repenser leur écosystème digital et concevoir un outil à la hauteur des exigences du secteur . L'agence a donc restructuré l'architecture de contenu, les principes de navigation et conçu des parcours sans rupture sur l'ensemble des sites et espaces de l'écosystème. L'accent a été mis sur l'unification de l'expérience à travers la formalisation d'un design system et la conception d'un univers graphique propre valorisant chaque typologie de contenus. Le design system et les 'layout' valorisent le foisonnement des contenus et la richesse de temporalités, sur desktop comme sur mobile, tout en permettant une grande liberté dans la composition des pages par la Rédaction. ?

Big Youth signe l'UX et le design du site, l'intégration front et back ont été réalisées par le client.



Ce dispositif est déjà salué et primé par de nombeux prix digitaux : un DotCOMM Awards, deux W3 Awards, 5 Indigo Awards et vient de remporter deux Lovie Awards - Bronze dans la catégorie "Mobile - News & Entertainment" et le "People's Lovie" (prix du public) dans cette même catégorie.

En séance, l'action Makheia Group gagne 7,75% à 0,306 euros.