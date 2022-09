Makheia flambe encore avec l'entrée au capital de Net Media

(Boursier.com) — Makheia bondit encore de 15% à 0,194 euro ce matin dans un volume fourni, après avoir pris hier soir près de 30%. Net Media Group, acteur majeur des media et de la communication BtoB en Europe - ayant pour actionnaire de référence Pascal Chevalier (Président fondateur de Reworld Media) - prend en effet une participation minoritaire dans le capital de Makheia Group, afin de renforcer ses positions sur le marché de la communication, du marketing relationnel, digital et content. Net Media Group a acquis un bloc de 10 071 812 titres, ce qui représente près de 20% du capital de Makheia. Par ailleurs, Net Media Group a également acquis la dernière tranche des OC convertibles détenues par Isatis Capital pour l'équivalent d'un montant de 562 KE. Net Media Group, groupe media et communication BtoB, leader en Europe, intervient principalement sur deux segments, l'accompagnement des cadres et des dirigeants dans le développement de leurs compétences et de leur efficacité professionnelle via un écosystème de publications et media BtoB (Marketing Magazine, Décision Achats, Ekopo...), et le déploiement de solutions pour optimiser l'image et accélérer le business des acteurs BtoB via un panel de services (stratégie, data, contenus, médias, networking et performance).

Makheia Group, groupe indépendant de communication imagine, optimise, organise et déploie des dispositifs de communication sous toutes leurs formes et pour tous les canaux : plateformes digitales, médias sociaux, brand content, activations marketing, print et vidéo. L'offre est portée par ses trois agences : Big Youth (Digital), Sequoia (Corporate & Content) et Mademoiselle Scarlett (Communication Marketing).

Le projet des deux groupes est de développer des offres uniques sur le marché en associant leurs expertises dans les domaines de l'activation business, l'e-commerce et les contenus premium, intégrant la data, les contenus, les médias et le networking. L'opération va offrir aux directions marketing et communication "une opportunité de trouver, dans cette période de tension et de transformation fortes, les expertises essentielles pour les accompagner dans leur performance".