Makheia : fait le point sur les négociations de la dette

(Boursier.com) — Ces dernières semaines Makheia a poursuivi les discussions avec ses partenaires bancaires et les actionnaires signataires du protocole d'accord du 29 mai 2020 visant à réduire sa dette et à opérer une augmentation de capital.

Les négociations entre le Groupe et ses différents partenaires bancaires portent notamment sur l'obtention d'un PGE d'environ 1 million d'euros, condition suspensive de l'opération de recapitalisation de l'entreprise.

A ce stade et toujours dans le cadre de la conciliation, les banques du Groupe Makheia ont émis le souhait de voir les actionnaires et l'obligataire réaliser un effort additionnel pouvant notamment prendre la forme d'une incorporation complémentaire d'une partie de la créance résiduelle du porteur de l'OC, mais également d'un engagement par les actionnaires signataires du protocole d'une souscription des BSA-B à hauteur de leur engagement sur les BSA-A (soit un montant de l'ordre de 1 ME). Un accord est attendu courant de la semaine.

Enfin, des discussions sont également en cours avec les signataires du protocole en vue d'un accord sur l'abandon de la condition suspensive d'obtention du PGE, permettant aux opérations de refinancement de se poursuivre, même si le Groupe Makheia n'obtenait pas ce prêt.