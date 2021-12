Makheia : est quasiment désendetté

(Boursier.com) — Avec plus de 11 millions de BSA-B exercés, Makheia confirme l'attractivité du plan de désendettement et informe de la clôture du programme de BSA-B au 15 décembre. Le Groupe et sa direction "remercient les actionnaires et investisseurs pour leur soutien pendant la crise, soutien qui a permis à l'entreprise de fonctionner et de renforcer des perspectives encourageantes".

Après plus de 16 millions de bons de souscription d'actions exercés au titre du plan de BSA-A (représentant un taux de participation de 91%), le plan de BSA-B, rencontre également un beau succès avec 11,1 millions de BSA exercés (soit un taux de participation de 86%). Edouard Rencker, le PDG de Makheia vient d'ailleurs d'exercer le solde de ses BSA-B, à savoir 520.426 BSA, représentant autant d'actions.

Ce plan de BSA a permis au Groupe de passer la crise Covid (sans avoir obtenu de PGE) malgré une baisse du marché de plus de 30%, et d'être maintenant quasiment désendetté.

Makheia a aussi anticipé le remboursement d'une tranche complémentaire d'OC souscrite auprès d'Isatis Capital pour un montant de 235 kE. Le Groupe remboursera la dernière tranche d'OC en 2022, à savoir 562 kE.

Le solde de la dette bancaire est de 385 kE en date du 30 septembre 2021.

Deux prix pour terminer l'année

Par ailleurs, le Groupe vient de recevoir deux trophées professionnels majeurs lors des Grands Prix Top Com Consumer 2021 avec la Fédération Française des Diabétiques (consumer magazine) et Danone Nutricia Africa & Overseas (plateforme digitale), ce qui clôt une année 2021 avec un total de 24 récompenses.