Makheia : du nouveau avec Renault

Makheia : du nouveau avec Renault









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Direction Après-Vente France Renault s'est lancée dans le business autres marques en 2017, proposant une offre complète de pièces de rechange équipementiers complémentaire à la gamme Motrio. Afin d'accompagner son réseau et développer ses ventes, le constructeur a confié à Makheia la création d'un dispositif d'animation sur cette activité Pièces Autres Marques, basé sur une mécanique d'animation autour d'un dispositif relationnel - avec une variété de contenus d'activation (vidéo, photos, chaîne YouTube, micro articles, podium mensuel, ...) et l'envoi d'e-mails sur un rythme mensuel.

Makheia a également conçu l'identité et le territoire d'expression de ce dispositif d'animation destiné au réseau. L'univers repose sur un territoire pop, coloré et adopte un ton proche et direct tout en s'appuyant sur les émotions positives et dynamiques incarnée par la silhouette pétillante et surtout bienveillante qui accompagnera le réseau en continu.

Le dispostif mobilise les 7 directions régionales en France. Son animation est basée sur l'atteinte d'objectifs annuels de vente en Pièces Autres Marques et met en jeu un véhicule par Direction Regionale.

Et pour inciter tous les participants, l'objectif est animé tous les mois par la mise en jeu d'une chance supplémentaire au tirage au sort annuel. Enfin, pour récompenser les plus performants, de nombreuses attentions sont prévues en plus tous les mois...