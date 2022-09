Makheia décroche trois nouveaux budgets digitaux

(Boursier.com) — Big Youth, l'agence digitale du Groupe Makheia, a gagné trois nouveaux budgets. L'agence, dirigée depuis le début de l'année par Amélie Ponchau, a revu son modèle et a enrichi son offre sur l'ensemble du parcours client (performance, PRM/CRM, campagnes digitales, data management...). Big Youth accompagnera ces trois acteurs dans le développement de leur stratégie et communication digitale :

- Bluelink : Refonte du site web corporate pour l'expert de la relation client.

- Tensira : Création du site e-commerce pour la marque de linge de maison et d'accessoires haut de gamme.

- Réseau des communes : Refonte du site pour le spécialiste de solutions digitales dédiées aux communes et intercommunalités.