Makheia confirme ses principaux enjeux 2022 face aux actionnaires

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale de la société s'est tenue au siège de la SFAF, sous la présidence d'Edouard Rencker, Président du conseil d'administration.

En introduction, Makheia est revenu sur les chiffres essentiels de l'année notamment un chiffre d'affaires de 9,7 millions d'euros et une marge brute stable à 7,7 ME. Les résultats sont en très forte amélioration avec un ROC positif de +215 kE (-1.645 kE en 2020, année marquée par la crise Covid et l'arrêt partiel de l'économie).

Mademoiselle Scarlett après une année 2020 positive (malgré la crise) a enregistré de très bons résultats en 2021, (plus de 700 kE de résultat d'exploitation) en se développant notamment, sur le marché des ETI françaises et avec de nombreux succès commerciaux. Sequoia a confirmé ses résultats également positifs (avec un Rex de plus 100 kE). Seul, Big Youth, encore impacté par le départ de son premier client et la crise, a connu un rebond plus long et demeure négatif (-390 kE).

Les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2021.

L'Assemblée générale et les actionnaires ont également approuvé la nomination de Mme Caroline De La Palme en qualité d'administratrice et la ratification de la nomination provisoire de Mme Virginie Boissimon-Smolders en qualité d'administratrice. Elles intègrent toutes les deux le Conseil d'Administration de Makheia en tant qu'administratrices indépendantes. Ces nominations correspondent à la fois au souhait de l'entreprise de féminiser fortement son conseil d'administration mais également d'intégrer de fortes expertises digitales.

Convocation d'une nouvelle AG extraordinaire

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentant moins du quart des actions ayant le droit de vote, l'Assemblée Générale n'a pas pu délibérer sur les résolutions à caractère extraordinaire (de la 8ème à la 24ème résolution). Par conséquent, le Conseil d'Administration a pris la décision de convoquer les actionnaires, sur seconde convocation, en Assemblée Générale extraordinaire, le 20 juillet, à 11h, au siège social de la société, en vue de statuer sur les résolutions à caractère extraordinaire qui n'ont pas pu être soumises au vote, faute de quorum.

L'ordre du jour à caractère extraordinaire de l'Assemblée générale demeure inchangé.

Perspectives 2022 confirmées

Makheia confirme ses deux enjeux majeurs de l'année 2022 :

- Le retour au profit de toutes ses filiales en renforçant la rentabilité des projets et le développement commercial

- La poursuite de la réduction des coûts, notamment avec un nouveau déménagement prévu d'ici la fin de l'année.