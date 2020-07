Makheia : compte-rendu d'Assemblée générale

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Assemblée générale de la société Makheia s'est tenue à huis clos, le 8 juillet au siège social, sous la présidence d'Edouard Rencker, Président du conseil d'administration. Le bureau était également composé de deux scrutateurs désignés par le Président Directeur Général agissant sur délégation du Conseil d'administration : Jean-Philippe Gallant et Guillaume Beaumont. Ce dernier a été désigné en qualité de secrétaire du bureau.

Le bureau a constaté, au vu des votes par correspondance et des pouvoirs reçus, que les actionnaires participants représentaient 59,24% des actions formant le capital et ayant le droit de vote et que l'assemblée était donc valablement constituée. Aucune question écrite d'actionnaires n'a été reçue par la société.

L'Assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, à l'exception d'une résolution rejetée concernant le renouvellement de Boris Eloy en qualité d'administrateur.

Réduction de capital

L'Assemblée a notamment approuvé la réduction du capital d'un montant de 6.404.102,46 euros motivée par des pertes. Cette réduction de capital s'effectue par réduction de la valeur nominale des actions à 0,10 euro par imputation d'une partie de la perte sur le capital social, ainsi que l'affectation du solde de la perte en report à nouveau ainsi ramené à un montant créditeur de 2.333.732,70 euros, puis ramené à 0 par affectation de ce montant à un compte de réserve indisponible. Celui-ci sera destiné exclusivement à apurer des pertes futures de la société. A l'issue de cette opération, le capital a été ramené à un montant de 997.559,10 euros divisé en 9.975.591 actions ordinaires de 0,10 euro de valeur nominale.

Opérations sur le capital

L'Assemblée générale des actionnaires a approuvé le renouvellement de la délégation d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Le montant nominal maximum d'augmentation de capital est de 200% du capital social hors ajustement.

L'Assemblée générale des actionnaires a approuvé le renouvellement de la délégation d'augmentation de capital avec suppression du DPS au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprises.

L'Assemblée générale des actionnaires a approuvé l'augmentation de capital avec suppression du DPS au profit des porteurs d'obligations convertibles (OC) d'un montant global de 1.638.342,09 euros par émission de 7.801.629 actions au prix unitaire de 0,21 euro. Elle pourra être souscrite à compter de ce 8 juillet et durant 14 jours ouvrés. Elle sera libérée par compensation avec la créance de 1,638 ME issue du non-remboursement de la tranche 1 des OC.

En cas de réalisation définitive de cette augmentation de capital, un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l'opération verrait sa participation ramenée à 0,56%.

Transfert du siège

L'Assemblée générale a également :

- approuvé le renouvellement des mandats d'administrateurs d'Edouard Rencker et Jean- François Variot, pour une durée de 6 années chacun,

- ratifié le transfert de siège social du 125 rue de Saussure, 75017 Paris au 89 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris,

- renouvelé l'autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du programme de rachat d'actions, et de l'autorisation d'annuler les actions auto-détenues dans la limite de 10% du capital pour une durée de 24 mois,

- renouvelé la délégation d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes.

Le procès-verbal de l'Assemblée générale est disponible sur le site Internet de la société.