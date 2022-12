Makheia : Assemblée générale en vue de la fusion

(Boursier.com) — Conformément au vote à l'unanimité, le 3 novembre, par son conseil d'administration du projet de fusion entre les deux entreprises, Makheia Group confirme la tenue d'une Assemblée générale mixte, le mardi 13 décembre à 10h30 au 10 rue du Débarcadère à Paris.

La fusion va permettre de créer un nouveau groupe de communication, leader en France des media BtoB, de la communication digitale et du content marketing. Le nouveau Groupe détiendra en direct 13 filiales dont 8 métiers couvrant la communication corporate, la génération de leads via des médias verticaux, l'e-commerce et aura une activité à l'international dans 3 pays.

Le nouveau groupe, dont la valeur post-fusion sera autour de 50 millions d'euros, entrera dans le Top 5 des Groupes de communication indépendants français.

Cette opération fait suite à l'entrée de NetMedia Group au capital de Makheia Group, intervenue mi-septembre.

Pour rappel, les résolutions de l'Assemblée générale mixte seront notamment les suivantes...

A caractère extraordinaire :

- Approbation du projet de fusion prévoyant la transmission du patrimoine de la société Netmedia Group au profit de la société ;

- Augmentation du capital social, constatation de la réalisation de l'opération et modifications corrélatives des statuts ;

- Autorisation à donner au Conseil d'administration à effectuer des prélèvements et imputations sur la prime de fusion ;

- Désignation de mandataires

- Changement de dénomination sociale

A caractère ordinaire :

- Nomination d'Hervé Lenglart, en qualité d'administrateur ;

- Nomination de Pascal Chevalier, en qualité d'administrateur ;

- Nomination de Gautier Normand, en qualité d'administrateur ;

- Pouvoir pour formalités.