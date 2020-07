Makheia annonce l'attribution gratuite de BSA au profit des actionnaires

Makheia annonce l'attribution gratuite de BSA au profit des actionnaires









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Conformément au vote de l'Assemblée Générale du 8 juillet dernier, Makheia, après avoir conclu un protocole d'accord réunissant ses principaux actionnaires et le porteur de son contrat d'obligations convertibles, opère deux opérations financières importantes : l'attribution gratuite de BSA A et B qui pourrait générer un produit brut de plus de 6,6 ME et la réduction de sa dette en incorporant la créance issue de la première tranche des obligations convertibles pour un montant de plus de 1,6 ME.

Makheia remercie l'ensemble de ses actionnaires, institutionnels et individuels ainsi que son obligataire pour leur soutien important et l'accompagnement à long terme de l'entreprise, indispensable dans une situation économique qui reste, post-Covid, complexe pour l'ensemble des marchés.

Attribution gratuite de BSA au profit des actionnaires

La société Makheia a décidé de procéder à une émission et attribution gratuite de bons de souscription d'actions au profit de l'ensemble de ses actionnaires prenant la forme de BSA A et de BSA B tels que décrits ci-après...

- Les BSA A seront attribués gratuitement au 31 juillet 2020 aux actionnaires à raison d'un BSA par action détenue.

- Un BSA A donnera le droit de souscrire une action nouvelle de la Société d'une valeur nominale unitaire de 0,10 euro, émise au prix unitaire de 0,21 euro (prime d'émission incluse), à libérer intégralement en numéraire à la souscription. Ce prix d'exercice correspond à une décote de 40% sur la moyenne des cours de bourse du mois de Juin.

- Découlant des droits attachés aux BSA A, les BSA B seront attribués, le 8 janvier 2021, gratuitement et automatiquement à tous les actionnaires ayant exercé tout ou partie de leur BSA A au plus tard le 31 décembre 2020 à raison d'un BSA B par action nouvelle créée sur exercice des BSA A. Seuls les actionnaires ayant exercé leur BSA A au plus tard le 31 décembre 2020 auront droit à cette attribution.

- Un BSA B donnera le droit de souscrire une action nouvelle de la Société d'une valeur nominale unitaire de 0,10 euro, émise au prix unitaire de 0,16 euro (prime d'émission incluse), à libérer intégralement en numéraire à la souscription.

Montant et objectif de l'émission : Dans l'hypothèse où tous les BSA A seraient exercés, le produit brut de l'émission des actions nouvelles issues de BSA A serait de 3.733.216,20 euros. Dans l'hypothèse où suite à l'exercice de l'ensemble des BSA A avant le 31 décembre 2020, tous les BSA B étaient attribués et exercés, le produit brut de l'émission des actions nouvelles issues des BSA B serait de 2.844.355,20 euros Le produit éventuel de l'exercice de la totalité des BSA permettra à la société de poursuivre son développement et de préparer l'étude d'un accrochage industriel avec un opérateur complémentaire.