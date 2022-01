Makheia : Amélie Ponchau nommée directrice générale de Big Youth

(Boursier.com) — Amélie Ponchau, ex-Directrice Associée et Head of new business de Tribal DDB Paris, rejoint Big Youth, agence digitale du Groupe Makheia, en tant que Directrice Générale. Elle aura pour mission principale de donner une nouvelle ambition à l'agence Big Youth, en enrichissant notamment l'offre digitale sur l'ensemble du parcours client (performance, PRM/CRM, campagnes digitales, data management...). Elle pilotera l'ensemble des équipes projet, UX/UI, créatives et production de Big Youth. Elle rejoint les autres Directeurs Généraux au Comex du groupe, aux côtés d'Edouard Rencker, Président de Makheia.