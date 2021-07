Makheia a confirmé sa stratégie devant les actionnaires

Makheia a confirmé sa stratégie devant les actionnaires









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale de Makheia s'est tenue au siège social, sous la présidence d'Edouard Rencker (Président du conseil d'administration). Le bureau était également composé d'un scrutateur désigné par le Président Directeur Général : Matthieu Buttel, Directeur Général de l'agence Sequoia et actionnaire. Mme Adeline Francart Touron a été désignée en qualité de secrétaire du bureau.

L'Assemblée représentant plus du quart des actions et ayant le droit de vote, a pu valablement délibérer.

Aucune question écrite d'actionnaires n'a été reçue par la société.

L'ensemble des résolutions soumises ont été approuvées par l'Assemblée.

A l'issue de l'Assemblée, Makheia est également revenu sur des informations importantes enregistrées depuis le début de l'année...

Réduction de la dette

Notamment, Makheia confirme le renforcement de sa situation financière sous l'effet de trois facteurs complémentaires. D'une part, Makheia a réduit ses coûts entreprise, tout au long de l'année 2020. Son maintien, en début d'année, a permis de réaliser un total d'économies de -6,5 ME. D'autre part, Makheia a fortement diminué son endettement avec un taux passant de 97% en 2019 à 10% à la fin de l'exercice 2020 en incorporant une partie de sa dette au capital. Enfin, la situation financière de Makheia est renforcée par son plan de BSA, qui a démarré en juillet 2020. Il a permis de lever 2,7 ME en 2020 et 5,1 ME à la fin du mois de mai 2021. Le plan de BSA-A s'est clos au 31 mars avec un taux de participation de 91%. Le plan de BSA-B, encore en cours jusque décembre 202, a déjà enregistré une participation de 81%.

Repositionnement de l'offre et augmentation de la visibilité

Makheia a également profité de la crise Covid et du bouleversement du marché de la communication pour se réorganiser et affiner son offre. Elle est ainsi désormais portée par 3 marques fortes complémentaires : Big Youth, Sequoia et Mademoiselle Scarlett ayant toutes comme objectif commun d'intervenir sur les points de communication majeur pour les marques à savoir : le marketing et le social media, les contenus et le e-design.

Ces trois marques imaginent, organisent, optimisent et déploient des dispositifs de communication sur tous les canaux : plateformes digitales, media sociaux, brand content, activation marketing, print, vidéo...et interviennent principalement en tant d'acteurs de dispositifs avec une promesse : "simplifier ce qui est devenu complexe en matière de communication".

Perspectives

Makheia a également renforcé ses équipes commerciales pour affronter un marché qui n'a pas encore retrouvé le niveau d'avant Covid. Néanmoins, avec un taux de réussite de près de 50% des consultations à fin juin, et un total de newbiz de près de 900 kE, Makheia souligne être dans ses objectifs commerciaux de début d'année.

Makheia confirme également ses deux enjeux majeurs de l'année 2021 :

- Accélérer un retour au profit en renforçant la rentabilité des projets et en poursuivant la réduction des coûts,

- Opérer un rapprochement industriel susceptible d'accompagner le développement de Makheia et lui permettre d'atteindre la taille nécessaire pour être dans le top ten des agences indépendantes françaises et gagner de nouvelles parts de marché.