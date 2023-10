Maisons du Monde : voit logiquement rouge après l'avertissement

(Boursier.com) — Dans un marché qui rebondit nettement à l'ouverture, Maisons du Monde cède 3% à 5,9 euros, logiquement sanctionné après son 'profit warning'. Pénalisée par une dégradation de la consommation non alimentaire au second semestre, en particulier dans le secteur de la maison et de l'ameublement, l'enseigne prévoit désormais une baisse de 10% de son chiffre d'affaires 2023 contre un recul " low-to-mid-single digit " auparavant. Le résultat opérationnel 2023 (EBIT), annoncé jusqu'à présent entre 65 et 75 millions d'euros, devrait finalement tomber entre 40 et 50 ME et le free cash-flow entre 20 et 30 ME (de 40 à 50 ME auparavant). Dans ce contexte dégradé, Maisons du Monde va encore accélérer la mise en oeuvre de son plan 3C axé sur le Client, les Coûts et le Cash pour le quatrième trimestre 2023.

"Les annonces d'une guidance en début d'année nous avait surpris alors que le management venait d'intégrer le groupe. Le récent contexte rendait les objectifs de moins en moins crédibles. Si le titre a été récemment mis sous pression, ce profit warning pourrait encore peser sur le titre notamment au vu de l'ampleur de la révision de l'EBIT. Nous ajustons de notre côté nos BPA 2023 de -35% ", affirme TP ICAP Midcap. En attendant la réunion investisseurs prévue ce matin, le broker maintient sa recommandation 'vendre' avec un objectif de cours ajusté de 6,7 à 5,8 euros.