Maisons du Monde : vive hausse

(Boursier.com) — Maisons du Monde rebondit vivement en ce début de semaine avec un titre qui s'adjuge plus de 6,8% à 4,97 euros sur le marché parisien. TP ICAP Midcap a rehaussé de 'vendre' à 'conserver' sa recommandation sur le spécialiste du mobilier et des articles de décoration. L'objectif est confirmé à 5,8 euros. L'exercice 2024 devrait rester un exercice de transition même si la marge brute devrait bénéficier d'un effet dollar favorable et de la baisse des coûts du fret. S'il semble encore trop tôt pour se repositionner sur le dossier, le risque de déception semble exclu à court terme (jusqu'à la présentation du nouveau plan stratégique tout du moins), selon le broker. Ainsi, au vu de la baisse du titre de 36% depuis son passage à 'vendre', le courtier remonte son conseil à 'conserver'.