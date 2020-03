Maisons du Monde : une marge d'Ebitda de 12,5%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les ventes de Maisons du Monde ont augmenté de 10,3% par rapport à l'année précédente pour atteindre 1 225 ME en 2019, soit +3,6% à périmètre comparable.

L'EBITDA s'est élevé à 153 ME en 2019, en hausse de 3,2% par rapport à l'année précédente, ce qui correspond à une marge d'EBITDA de 12,5%.

Le résultat net a augmenté de 2,9% pour atteindre 62 ME en 2019.

Le conseil d'administration de Maisons du Monde a décidé de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires du 12 juin 2020 un dividende de 0,50 Euro par action au titre de 2019.

La dette nette du groupe a été réduite de 25% à 143 ME au 31 décembre 2019 contre 186 ME au 31 décembre 2018.

Le groupe considère actuellement que les ventes du premier trimestre 2020 devraient être globalement stables par rapport au premier trimestre 2019, et que les ventes du deuxième trimestre 2020 pourraient être en baisse d'une année sur l'autre.

En raison de la nature sans précédent du COVID-19 et de ses répercussions imprévisibles sur le comportement potentiel des consommateurs, il n'est pas possible à ce stade de fournir une prévision fiable des ventes et du résultat pour l'ensemble de l'année 2020.

Le groupe le fera dès que la visibilité s'améliorera ce qui devrait être au moment de la publication des résultats du premier semestre.