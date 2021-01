Maisons du Monde : une baisse limitée de l'Ebidta...

Maisons du Monde : une baisse limitée de l'Ebidta...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Maisons du Monde fait état de ventes solides au second semestre à 693 ME, soit +4,8% par rapport à l'année précédente et +3% à périmètre comparable.

Le chiffre d'affaires de l'année 2020 est supérieur aux attentes à 1.182 ME, -3,5% par rapport à l'exercice précédent et -6,6% à périmètre comparable.

Grâce à la solide performance du troisième trimestre 2020, à la forte activité commerciale en octobre et décembre et à une gestion efficace des coûts tout au long de l'année, la baisse de l'EBITDA de l'année 2020 devrait être contenue à un peu moins de 10% par rapport à son niveau de 2019...