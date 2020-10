Maisons du Monde : un troisième trimestre plutôt résistant

Crédit photo © Maisons du Monde

(Boursier.com) — Violement secoué au cours des deux dernières séances, Maisons du Monde cède 2,5% à 11,2 euros au lendemain d'un point trimestriel très attendu... Le spécialiste de l'ameublement et de la décoration a présenté un chiffre d'affaires de 321 millions d'euros pour le troisième trimestre, en hausse de 13% sur un an et de 10% à périmètre comparable. Il table sur des ventes annuelles en baisse de quelques points de pourcentage (" mid-single digit ") à condition que la grande majorité des magasins européens restent ouverts jusqu'à la fin 2020. Une condition qui semble hautement incertaine alors que le gouvernement devrait annoncer un reconfinement généralisé ce soir en France...

Bryan Garnier souligne que les clients pourraient déplacer leurs achats du week-end vers les jours de semaine, comme ils l'ont fait pendant la crise des 'Gilets jaunes' en 2018 et qu'ils pourraient davantage consommer en ligne, alors que MdM ne s'inquiète pas de sa capacité et de celle de ses partenaires pour la livraison. BG est à l''achat' sur la valeur avec 16 euros dans le viseur. Oddo BHF, de son côté, vise désormais un cours de 14 euros sur Maisons du Monde, contre 12 euros précédemment ('neutre'). A noter que JP Morgan a, au contraire, abaissé sa cible de 17 à 15 euros sur le dossier.