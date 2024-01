Maisons du Monde : un analyste inquiet

(Boursier.com) — Maisons du Monde évolue autour de l'équilibre en ce début de semaine à Paris. Bryan Garnier a dégradé le titre du spécialiste de l'ameublement à 'vendre' tout en ramenant sa cible de 7 à 4 euros. En amont de la publication des résultats annuels, le broker explique sa décision par un nombre croissant de signaux d'alarme : la société est devenue étonnamment silencieuse, les tendances de consommation de meubles en fin d'année sont plus faibles, la crise en Mer Rouge perturbe les coûts de transport et Ikea met la pression sur le marché. Le courtier est ainsi préoccupé par la perspective de prévisions annuelles décevantes, et un potentiel retard dans la présentation du plan stratégique.