Maisons du Monde : timide rebond après la chute

(Boursier.com) — Maisons du Monde tente un timide rebond de 0,4% ce lundi, à 13 euros, alors que le titre a lourdement chuté vendredi de 27% sur le marché parisien, sévèrement sanctionné après son (gros) avertissement sur résultats. En raison de la nette dégradation de l'environnement macroéconomique et des conditions d'approvisionnement, le spécialiste des articles de décoration et de mobilier pour la maison n'anticipe plus en effet qu'une marge d'EBIT 2022 de 5% ou plus, contre autour de 9% précédemment, alors que ventes sont attendues en baisse moyenne à un chiffre ("Mid-single digit negative"), contre une hausse espérée jusqu'ici... Le cash-flow libre devrait lui se situer dans une fourchette de 10 à 30 ME, contre 65 à 75 ME visés auparavant.

Malgré la faiblesse de la demande, le groupe est déterminé à soutenir le développement de ses ventes via des plans d'action court et moyen-termes. Il veille également à protéger sa rentabilité à travers un contrôle rigoureux des coûts, tout en poursuivant le développement de son plan moyen terme. Il prévoit notamment de maintenir ses investissements dans les initiatives stratégiques telles que l'ouverture du deuxième centre logistique et la poursuite du déploiement de la marketplace. Le groupe va également continuer à reconstituer ses stocks pour soutenir les ventes futures tout en gérant les contraintes d'approvisionnement.

Maisons du Monde reste malgré tout confiant dans le modèle de croissance rentable détaillé dans le cadre du 'Capital Markets Day' de novembre 2021. Le plan stratégique dévoilé à cette occasion reste "pleinement valable", même si le calendrier d'atteinte des objectifs à 2025 pourrait être allongé...

Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg a abaissé la mire de 26 à 21 euros, tout en restant à l'achat. Prenant acte des dernières annonces, Oddo BHF, déjà prudent sur le dossier ('neutre'), a abaissé ses estimations de bpa d'environ 48% et son cours cible à 16 euros. Le broker rappelle que sa recommandation intègre un certain caractère spéculatif puisque Teleios détient 21% du capital et Majorelle ie Apollo/G.Naouri 20,34%. Pour Citi ('achat'), cette annonce "met en évidence les difficultés auxquelles les détaillants discrétionnaires sont confrontés dans l'environnement macroéconomique actuel". Le broker voit les estimations du consensus au niveau de l'Ebit diminuer d'environ 40% à 45% à la suite de cet avertissement...