Maisons du Monde tente un rebond, avec les résultats et le plan de rachat d'actions

(Boursier.com) — Maisons du Monde grimpe de 8% vers les 10 euros dans un marché actif ce matin. Le groupe a publié ses résultats du premier semestre 2022, évoquant une performance en ligne avec les objectifs mis à jour. La GMV atteint 643 millions d'euros au S1 (-2,3% vs. S1 21), pour des ventes de 604 millions d'euros (-4,8% vs. S1 2021 mais +11% vs. 2019). Les ventes en ligne sont en baisse de 25% vs. S1 2021, mais en hausse de +34% vs. 2019. Les ventes magasins sont en croissance de +9% par rapport à l'an dernier et 3% vs. 2019. L'EBIT S1 est de 28 millions d'euros pour une marge de 4,7%. La marge brute est de 64%, en baisse de -145 points de pourcentage vs. S1 21 et stable vs. 2019 (hors Modani). Le cash flow libre est négatif de 7 millions d'euros et reflète la reconstitution des stocks et l'investissement dans un nouveau centre de distribution. Le résultat net baisse de 59% à 8,4 ME. L'endettement net se creuse à 91,8 ME contre 37,7 ME un an avant.

Un plan d'action est en cours, afin de contenir les coûts et protéger le cash, avec des initiatives visant les ventes et les COGS, notamment des programmes d'efficacité en matière d'approvisionnement et de logistique, afin de générer 5 millions d'euros supplémentaires et maintenir le niveau de marge brute aux alentours de 63%. Un plan spécifique est destiné à contenir les coûts, afin de réduire de 20 millions d'euros l'impact de la hausse de l'inflation. Le groupe fait aussi état d'une priorisation des investissements, dans un contexte de faible visibilité, et d'un programme actif d'optimisation du BFR.

Maisons du Monde maintient ses objectifs annuels 2022 mis à jour. Capitalisant sur la solidité du bilan, le groupe saisit l'opportunité pour lancer un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre jusqu'à 10% du capital, "le cours actuel des actions ne reflétant pas la valeur intrinsèque de la société".