Maisons du Monde : Teleios détient 24,84% du capital

(Boursier.com) — Le fonds Teleios poursuit sa montée au capital de Maisons du Monde. Dans un avis AMF, Teleios Global Opportunities Master Fund déclare avoir franchi individuellement en hausse, le 16 juin, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de la société et détenir individuellement 9.436.851 actions MdM représentant autant de droits de vote, soit 20,86% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Maisons du Monde sur le marché. À cette occasion, la société Teleios Capital Partners, agissant pour compte des fonds dont elle assure la gestion, n'a franchi aucun seuil et détient, au 16 juin, pour le compte desdits fonds, 11.239.246 actions Maisons du Monde représentant autant de droits de vote, soit 24,84% du capital et des droits de vote de cette société.

Teleios Capital Partners précise envisager d'acquérir des actions supplémentaires en fonction du cours de MdM au cours des six prochains mois, mais n'envisage pas de prendre le contrôle du groupe. Le fonds n'a par ailleurs pas l'intention de demander la nomination d'administrateurs supplémentaires au Conseil d'administration.