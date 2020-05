Maisons du Monde : Teleios Capital Partners à plus de 20% du capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 27 mai 2020 par l'AMF, la société Teleios Capital Partners LLC (Suisse), agissant pour le compte du fonds Teleios Global Opportunities Master Fund, Ltd, dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 21 mai 2020, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de la société Maisons du Monde et détenir, pour le compte desdits fonds, 9.134.920 actions Maisons du Monde représentant autant de droits de vote, soit 20,19% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions sur le marché.

L'acquisition des actions et des droits de vote a été financée exclusivement par des fonds propres de Teleios Global Opportunities Master Fund, Ltd, un fonds géré exclusivement par Teleios Capital Partners LLC, pour le compte de ses investisseurs. Teleios Global Opportunities Master Fund, Ltd n'a pas emprunté de titres émis par Maisons du Monde. Teleios Opportunities Master Fund, Ltd n'agit pas de de concert avec d'autres parties. Le déclarant envisage d'acquérir, pour le compte de ses investisseurs, des actions supplémentaires en fonction du cours des actions de Maisons du Monde. Teleios Global Opportunities Master Fund, Ltd n'envisage pas de prendre le contrôle de Maisons du Monde, mais "souhaite suivre attentivement la mise en oeuvre de la stratégie du conseil et cherchera à améliorer la gouvernance de la société".