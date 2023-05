Maisons du Monde : sur les 10 euros

(Boursier.com) — Maisons du Monde regagne 1% ce lundi à 10 euros, malgré l'annonce de ventes en repli de 12,5% sur le premier trimestre à 273,7 millions d'euros. Le groupe évoque une base de comparaison élevée ainsi qu'un contexte macroéconomique détérioré avec une forte inflation, pesant sur le pouvoir d'achat des ménages. Cela s'est traduit par une baisse du trafic, tant en magasin qu'en ligne, et un taux de conversion en baisse par rapport à la même période en 2022. La GMV Groupe s'est établie à 307,2 millions d'euros, en baisse de - 6,7% par rapport à l'année précédente (+ 13,3% vs T1 2019), la GMV en ligne représentant 35,3% de la GMV Groupe, soit un niveau similaire à 2022. La GMV de la marketplace a doublé par rapport au T1 2022 à 42,1 millions d'euros, dont 3,3 millions d'euros en magasins et 38,7 millions d'euros en ligne.

Comme indiqué en mars, le début de l'année a été difficile pour le groupe. Ce dernier a continué de soutenir les ventes par le biais d'un certain nombre d'initiatives, dont les nouvelles collections inspirantes printemps-été et outdoor, ainsi que des promotions ciblées, et s'attend à une amélioration séquentielle des ventes tout au long de l'année.

En ligne avec la feuille de route 2023, articulée autour du plan 3C, et compte tenu de l'effet de base sur la performance du groupe au premier semestre, les objectifs 2023 de Maisons du Monde sont : une baisse des ventes, "low-to-mid-single digit", avec une amélioration au second semestre par rapport au premier ; un EBIT compris entre 65 et 75 millions d'euros ; un cash-flow-libre compris entre 40 et 50 ME ; un taux de distribution du dividende compris entre 30% et 40% : et un engagement ESG : un tiers des collections 2023 de Maisons du Monde inclues dans la sélection 'Good is beautiful'.

Avis de brokers

Pour la Société Générale qui passe à l'achat sur Maisons du Monde en ciblant 15,20 euros, le moment est venu de s'intéresser au dossier, tandis que pour TP ICAP Market, les objectifs semblent être conformes aux attentes du consensus. Le broker reste cependant toujours prudent sur le dossier et attend de voir les premiers effets de la nouvelle direction. Il maintient ainsi sa recommandation 'conserver' et son objectif de 11,8 euros.

Compte tenu d'un environnement macroéconomique qui reste compliqué, les objectifs du plan moyen terme (notamment une marge EBIT de 11% en 2025) ont été suspendus en mars, rappelle Oddo BHF ('neutre')... Suite aux récents changements de gouvernance, le management indique mettre en oeuvre un plan de relance "3C" (Clients, Coûts, Cash) avec, notamment, une enveloppe d'économie de coûts de 25 ME (avant inflation), ce qui est un facteur important pour l'amélioration de la profitabilité. A moyen terme, le modèle omnicanal est un véritable atout et le courtier rappelle un certain caractère spéculatif puisque Teleios détient 24,84% du capital et Majorelle (Apollo/G. Naouri) 20,34%. Teleios et Majorelle n'agissent pas de concert et se sont notamment engagés à ne pas détenir plus de 29,9% du capital ou des ddv à court terme.