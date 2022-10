Maisons du Monde s'efforce de réduire son empreinte environnementale

(Boursier.com) — Maisons du Monde participe à l'effort collectif de réduction des consommations d'énergie. Déjà engagé dans un programme de réduction des consommations d'énergie ayant permis de réduire de plus de 20% les consommations de ses sites (kWh/m2), le Groupe renforce ses actions pour l'hiver 2022. Depuis le 15 octobre, un plan d'économie d'énergie préventif a été mis en place au sein des magasins et des sièges sociaux du groupe.

Maisons du Monde prévoit une imitation de la température de chauffage à 18oC dans les surfaces de vente et à 20oC dans les bureaux et locaux sociaux. Le groupe va réduire l'éclairage de ses enseignes et vitrines, qui seront éteintes à l'heure de la fermeture du dernier magasin. Maisons du Monde fermera les portes de ses magasins et activera dleu mode hiver sur ses portes automatiques.

Signataire de la charte EcoWatt portée par RTE, le Groupe a aussi identifié des actions supplémentaires pouvant être activées au cas par cas en fonction des tensions sur le réseau électrique.